Торонто розібралося з Лейкерс, Аталанта поступилася Портленду. Результати матчів НБА

У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Міннесота – Денвер 98:100 OT (27:27, 24:22, 13:27, 26:14, 8:10)
Орландо – Індіана 102:109 (33:29, 27:22, 17:30, 25:28)
Філадельфія – Шарлотт 114:106 (33:24, 20:34, 35:23, 26:25)
Оклахома-Сіті – Мілуокі 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34)
Нью-Йорк – Клівленд 87:108 (19:31, 17:23, 27:24, 24:30)
Фінікс – Бруклін 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32)
Портленд – Атланта 124:113 OT (20:21, 26:23, 29:31, 32:32, 17:6)
Лейкерс – Торонто 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35)