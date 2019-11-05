Партнер Олексія Леня по Атланті, важкий форвард Джон Коллінз дискваліфікований на 25 матчів за порушення антидопінгової програми НБА.

Про це повідомляє Адріан Войнаровскі.

У допінг-пробі 22 річного баскетболіста знайдений пралморелін.

"Я хочу вибачитися перед своїми одноклубниками, франшизою, фанатами і своїми батьками за ситуацію, що склалася. Я розумію як цей випадок відіб'ється на амбіціях клубу і я засмучений і злий на себе за те, що поставив клуб в таку ситуацію. Я завжди уважно стежив за тим, що потрапляє в мій організм. Однак, я прийняв добавку, в якій містився допінг, не знаючи про це.

Я планую подати апеляцію, щоб зуміти повернутися на паркет якомога швидше", - розповів Коллінз.