Іспанія у фантастичному півфіналі ЧС з двома овертаймами перемогла Австралію

Газоль вів Іспанію до фіналу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії здобула надважку перемогу у матчі півфіналу чемпіонату світу, перемігши команду Австралії.

Чемпіони світу-2006 виграли півфінальну битву у другому овертаймі, завершивши матч із переможним рахунком 95:88.

Найкращим у складі іспанців стал діючий чемпіон НБА центровий Марк Газоль, який набрав 33 очка (8/10 двоочкових, 3/9 триочкових, 8/8 штрафних), зробив 6 підбирань, 4 перехоплення та 2 блок-шота (РЕ 33).

У фінальному матчі Іспанія зіграє проти переможця пари Франція – Аргентина. Австралійці боротимуться за бронзу. Ці матчі пройдуть у неділю, 15 вересня.

Чемпіонат світу - півфінал

Пекін, Китай.

13 вересня

Іспанія - Австралія 95:88 2 ОТ (22:21 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)

Раніше, збірна США зазнала другої поразки на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Пустовий завоював із Барселоною перший титул.