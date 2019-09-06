Київ-Баскет вдруге переміг Калев

Перемога з перевагою у 9 очок

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет на 10-денних навчально-тренувальних зборах у Латвії зіграв ще один контрольний поєдинок з естонським Калевом.

Про це повідомляє ФБУ.

Як і у попередньому матчі український клуб виявився сильнішим. Цього разу 84:75.

Звітний поєдинок був третім на зборах. 4 вересня підопічні Айнарса Багатскіса перемогли VEF 79:56. Нагадаємо, сезон для Київ-Баскета розпочнеться з кваліфікаційного матчу Ліги чемпіонів. Підопічні Айнарса Багатскіса 17 вересня зіграють на виїзді з чемпіоном Австрії Капфенбергом. Матч-відповідь – 20 вересня у київському Палаці спорту.

Контрольний матч

5 вересня

Латвія

Київ-Баскет – Калєв 84:75 (19:22, 21:20, 23:21, 21:12)

Київ-Баскет: Едвін 20+1пб+5рп, Шепард 18+6пб+5рп, Пустозвонов 13+3пб+2рп, Крутоус 9+1пб, Петров 8+4пб+1рп, Джексон 5+3пб+2рп, Отверченко 5+1рп, Сандул 2+3пб, Хілл 2+2пб+2рп, Тищенко 2+2пб.

Нагадаємо, що в цьому сезоні за Дніпро гратиме Іссуф Санон.