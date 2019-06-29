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Україна переграла Боснію у кваліфікації на чемпіонат Європи

Вчора 23:23 504 0
Українці здобули першу перемогу у своїй групі
Україна переграла Боснію у кваліфікації на чемпіонат Європи

Чоловіча збірна України із баскетболу 3х3 здобула першу перемогу у кваліфікації на чемпіонат Європи.

Про це повідомляє ФБУ.

У матчі проти Боснії та Герцоговини українські баскетболісти із перших хвилин заволоділи ініціативою та впевнено довели матч до перемоги.

Відзначимо, що для України кваліфікація носить тренувальний характер, оскільки українці вже забезпечили місце у фінальній стадії Євро-2019.

Кваліфікаця до чемпіонату Європи
Київ, Україна
29 червня 

Україна - Боснія та Герцоговина - 20:14

Раніше, Україна перемогла Австрію.

Нагадаємо, Іспанія розгромила Україну на старті Євробаскету-2019.

 

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Євро-2019
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