Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не зуміла вийти з групи на змаганнях Європейських ігор, які проходять в ці дні в Мінську.
У заключному матчі українки з рахунком 17:20 програли збірній Естонії, яка посіла перше місце у квартеті та пробилася в плей-оф.
За рахунок найкращої середньої результативності в турнірній таблиці Україна обійшла і іспанська четвірка, яку українські дівчата обіграли з різницею у два м'ячі (17:15).
ІІ Європейські ігри
Мінськ. Білорусь
Жінки. Група D
23 червня
Україна — Естонія 17:20
Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.
Також повідомлялося, що Україна піднялася на друге місце у світовому рейтинзі ФІБА з баскетболу 3х3.
Джерело - Чемпіон.