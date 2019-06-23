За рахунок найкращої середньої результативності українок обійшли Естонія та Іспанія

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не зуміла вийти з групи на змаганнях Європейських ігор, які проходять в ці дні в Мінську.

У заключному матчі українки з рахунком 17:20 програли збірній Естонії, яка посіла перше місце у квартеті та пробилася в плей-оф.

За рахунок найкращої середньої результативності в турнірній таблиці Україна обійшла і іспанська четвірка, яку українські дівчата обіграли з різницею у два м'ячі (17:15).

ІІ Європейські ігри

Мінськ. Білорусь

Жінки. Група D

23 червня

Україна — Естонія 17:20

Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.

Також повідомлялося, що Україна піднялася на друге місце у світовому рейтинзі ФІБА з баскетболу 3х3.

Джерело - Чемпіон.