В Суперлізі гратимуть 9 клубів

Виконавчий комітет Федерації баскетболу України затвердив основні положення щодо нового сезону Суперліги.
Про це повідомляється на сайті ФБУ.
На засіданні було прийнято рішення про розширення турніру на одну команду — в новому сезоні в Суперлізі братимуть участь 9 клубів.
Склад учасників чемпіонату поповнить Прометей з Кам'янського.
Згідно з оновленим регламентом Суперліги, в плей-оф будуть потрапляти 8 учасників. Також у всіх серіях плей-оф команди тепер гратимуть не до 2-х перемог, а до 3-х.
Раніше повідомлялося, що в сезоні-2018/2019 золото української Суперліги завоював Хімік.
Джерело - Офіційний сайт ФБУ.