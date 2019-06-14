В Суперлізі гратимуть 9 клубів

Новачком чемпіонату став Прометей

Виконавчий комітет Федерації баскетболу України затвердив основні положення щодо нового сезону Суперліги.

Про це повідомляється на сайті ФБУ.

На засіданні було прийнято рішення про розширення турніру на одну команду — в новому сезоні в Суперлізі братимуть участь 9 клубів.

Склад учасників чемпіонату поповнить Прометей з Кам'янського.

Згідно з оновленим регламентом Суперліги, в плей-оф будуть потрапляти 8 учасників. Також у всіх серіях плей-оф команди тепер гратимуть не до 2-х перемог, а до 3-х.

Раніше повідомлялося, що в сезоні-2018/2019 золото української Суперліги завоював Хімік.

Джерело - Офіційний сайт ФБУ.