Легендарний гравець НБА завершив кар'єру

Тоні Паркер йде з баскетболу

Титулований Тоні Паркер прийняв рішення завершити кар'єру баскетболіста.

Про своє рішення французький захисник, відомий виступами за Сан-Антоніо Сперс написав в Twitter.

"Емоції переповнюють, але я йду з баскетболу. Це була неймовірна подорож. Навіть у найсміливіших мріях я ніколи не думав, що проживу всі ці неймовірні моменти в НБА і збірної Франції. Спасибі за все", - написав Паркер.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90 — Tony Parker (@tonyparker) 10 June 2019

Тоні Паркер чотири рази ставав чемпіоном НБА в складі Сан-Антоніо Сперс. Було це в сезонах 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2013/14.

У складі збірної Франції Тоні Паркер ставав чемпіоном Європи 2013 року, одиного разу завоював срібло і двічі бронзові медалі.

Джерело - Чемпіон.