Легендарний гравець НБА завершив кар'єру

Титулований Тоні Паркер прийняв рішення завершити кар'єру баскетболіста.

Про своє рішення французький захисник, відомий виступами за Сан-Антоніо Сперс написав в Twitter.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90