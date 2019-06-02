Мій профіль
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 4887
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
Сьогодні 22:13 40
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:25 594
Джошуа - Руїс: повне відео бою
Сьогодні 10:34 2502
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
Сьогодні 09:07 2713
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
Вчора 23:57 5419
Фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання
Вчора 17:51 12333
Екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП
Вчора 14:35 3958
Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос
Вчора 13:05 1607
Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 2126
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:13 Футбол На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом 40
21:59 Футбол Українському чемпіону світу зі сноуборду загрожують рекетири 94
21:41 Футбол Барселона веде переговори стосовно трансферу Морено 215
21:32 Плавання Україна завоювала золоту та срібну медалі Світової серії 258
21:11 Футбол Найефективніший футболіст УПЛ приєднався до збірної України 669
20:51 Баскетбол Харден зіграє за збірну США на Кубку світу 329
20:31 Футбол Олександрія планує провести збори в Нідерландах 336
20:21 Футбол Італія перемогла Польщу у 1\8 чемпіонату світу U-20 485
20:11 Футбол Форвард Атлетіко зацікавив Наполі 388 1
19:51 Фехтування Жіноча збірна України виборола срібло на чемпіонаті Європи 1383
19:31 Блог Ліверпуль проводить парад в честь перемоги в Лізі чемпіонів LIVE 1104
19:25 Футбол УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів 594
19:11 Бокс Джошуа: Хочу забрати у Руїса всі пояси 1260
18:51 Теніс Кіченок поступилася в 1/8 змішаного турніру Roland Garros 496
18:31 Футбол Екс-голкіпер Шахтаря підписав контракт з Інгульцем 923
18:11 Футбол Бешикташ веде переговори з Коноплянкою 548
17:51 Баскетбол ЛеБрон привітав Ліверпуль з перемогою в Лізі чемпіонів 393
17:31 Плавання Романчук завоював медаль на етапі Ліги чемпіонів FINA в США 314
17:11 Футбол Реал готовий віддати три футболісти за Погбу 702
16:51 Футбол Мякушко хоче покинути Карпати 629
16:36 Футбол Схопився за голову – у мережі показали реакцію Усика на поразку Джошуа 1325
16:09 Футбол Воробей та Щацьких зіграють на Kyiv Football Cup 480
15:46 Футбол Ліверпуль завжди здатний створити диво – Венгер 506
15:45 Блог Про фінал Ліги чемпіонів та Вернидуба в Динамо - ТаТоТаке 508
15:31 Футбол Дніпро 1 залишило п’ять гравців 866

Харден зіграє за збірну США на Кубку світу

Сьогодні 20:51 329 0
Харден зіграє за збірну США на Кубку світу

Захисник Х'юстона Джеймс Харден виступить за збірну США на Кубку світу з баскетболу.

Про це повідомляє New York Times.

Джерело стверджує, що до складу команди також увійдуть захисник Юти Донован Мітчелл, центровий Нью-Орлеанс Ентоні Девіс і гравець Шарлотт Кембе Вокер. Головним тренером команди буде наставник Сан-Антоніо Грег Попович.

Кубок світу-2019 пройде в Китаї з 31 серпня по 15 вересня. США зіграють в групі E з Туреччиною, Чехією та Японією.

Нагадаємо, ЛеБрон привітав Ліверпуль з перемогою в Лізі чемпіонів.

Джерело - New York Times.

#Харден, #Кубок світу, #баскетбол
Коментарі ()