Харден зіграє за збірну США на Кубку світу

Захисник Х'юстона Джеймс Харден виступить за збірну США на Кубку світу з баскетболу.

Про це повідомляє New York Times.

Джерело стверджує, що до складу команди також увійдуть захисник Юти Донован Мітчелл, центровий Нью-Орлеанс Ентоні Девіс і гравець Шарлотт Кембе Вокер. Головним тренером команди буде наставник Сан-Антоніо Грег Попович.

Кубок світу-2019 пройде в Китаї з 31 серпня по 15 вересня. США зіграють в групі E з Туреччиною, Чехією та Японією.

Нагадаємо, ЛеБрон привітав Ліверпуль з перемогою в Лізі чемпіонів.

Джерело - New York Times.