Наступний матч відбудеться 22 травня на майданчику Торонто.

Торонто переграв Мілуокі в третьому матчі півфіналу плей-оф НБА.

Для перемоги господарям знадобилося два овертайми. Канадський клуб поступається в серії з рахунком 1-2.

У складі переможців найрезультативнішим став Кавай Леонард - 36 очок, 9 підбирань і 5 асистів. У Мілуокі з 24 очками найкращим снайпером став Джордж Гілл.

Наступний матч відбудеться 22 травня на майданчику Торонто.

НБА

Плей-оф

1/2 фіналу

третій матч

Торонто - Мілуокі - 118: 112 2от (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16)

Рахунок в серії: 1-2

Джерело - Чемпіон.