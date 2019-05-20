Торонто переграв Мілуокі в третьому матчі півфіналу плей-оф НБА.
Для перемоги господарям знадобилося два овертайми. Канадський клуб поступається в серії з рахунком 1-2.
У складі переможців найрезультативнішим став Кавай Леонард - 36 очок, 9 підбирань і 5 асистів. У Мілуокі з 24 очками найкращим снайпером став Джордж Гілл.
Наступний матч відбудеться 22 травня на майданчику Торонто.
НБА
Плей-оф
1/2 фіналу
третій матч
Торонто - Мілуокі - 118: 112 2от (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16)
Рахунок в серії: 1-2
Джерело - Чемпіон.