Михайлюк: Леброн інколи поводиться як тінейджер

Зірка Лейкерс Леброн Джеймс не страждає зірковою хворобою.

Про це розповів свінгмен Детройта Святослав Михайлюк.

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"Чесно кажучи, я не знаю, чи мав він вплив на мій обмін (в Детройт - ред.). Що стосується Леброна, то він досить позитивна людина, без якоїсь там зірковості або корони. Іноді у мене складалося враження, що йому НЕ 34 роки, він дуже компанійський, емоційний і веселий хлопець, іноді поводиться, як тінейджер ", - цитує Михайлюка офіційний сайт Черкаських Мавп.