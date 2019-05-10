Філадельфія перемогла Торонто, Денвер поступився Портленду. Результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні пройшли шості матчі у двох серіях 2-го раунду плей-оф НБА.

Філадельфія на своєму майданчику зрівняла рахунок у серії з Торонто (112:101, 3-3). Портленд вдома теж зрівняв рахунок у серії - з Денвером (3-3).

НБА

Плей-оф

другий раунд

шості матчі

Філадельфія - Торонто 112:101 (29:21, 29:22, 29:24, 25:34)

Портленд - Денвер 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28)

Раніше повідомлялося, що Ворріорс повів у серії з Х'юстоном, Мілуокі став першим півфіналістом.

Нагадаємо, що блокшот Адетокунбо увійшов у ТОП-5 найкращих моментів дня в НБА.

Джерело - Чемпіон.