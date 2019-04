Форвард Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо встановив новий рекорд в матчі плей-оф проти Детройта. Грек став першим баскетболістом в історії плей-оф, якому вдалося набрати 40 очок менше ніж за 32 хвилини на майданчику.

Про це повідомляє НБА в Twitter.

Всього за матч Адетокумбо набрав 41 пункт, а також зробив 9 підборів і віддав 3 передачі.

У свою чергу, після безповоротної перемоги над Детройтом в серії (4:0 в чотирьох матчах) Бакс вперше з 2001 року подолали перший раунд плей-оф.

У півфіналі конференції підопічні Майка Буденхольцера битимуться з Бостон Селтікс, які також виграли серію в Індіани Пейсерс.

👏 THE GREEK FREAK 👏@Giannis_An34 becomes the 1st player to score 40+ PTS in an #NBAPlayoffs game in less than 32 minutes! #FearTheDeer pic.twitter.com/wlZil1m24y