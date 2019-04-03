На виїзний матч з Сан-Антоніо Лень вийшов у стартовій п'ятірці.

За 28 хвилин українець набрав 21 очко (7 з 11 з гри, 3 з 6 з лінії штрафних), зібрав 5 підбирань, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення і поставив 1 блок-шот. За показником корисності ("+4") Лень став другим в Атланті, поступившись тільки захисникові Кенту Бейзмору.

Олексій Лень в трьох останніх матчах реалізовує з гри понад 60% кидків з гри. Також на рахунку центрового Гукс 10 влучних кидків з-за дуги при лише 16 спробах.

В середньому за гру Лень в поточному сезоні набирає рекордні в кар'єрі 10,6 очка і 5,5 підборів.

Сан-Антоніо – Атланта 117:111 (33:31, 25:25, 28:34, 31:21)

Джерело - Чемпіон.