Фінікс переграв Клівленд, Індіана здолала Детройт. Результати матчів НБА

В Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
Індіана – Детройт 111:102 (23:33, 36:22, 28:25, 24:22)
Бостон – Маямі 110:105 (36:17, 25:30, 27:30, 22:28)
Бруклін – Мілуокі 121:131 (20:35, 34:24, 35:32, 32:40)
Нью-Йорк – Чикаго 113:105 (37:19, 27:28, 27:30, 22:28)
Торонто – Орландо 121:109 (29:36, 33:16, 33:23, 26:34)
Міннесота – Портленд 122:132 (23:38, 41:37, 36:22, 22:35)
Даллас – Філадельфія 122:102 (27:32, 41:18, 29:27, 25:25)
Юта – Шарлотт 111:102 (26:23, 26:16, 27:25, 32:38)
Фінікс – Клівленд 122:113 (31:23, 40:29, 20:32, 31:29)
Джерело - Чемпіон.