В Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Атланта – Мілуокі 136:135 OT (26:43, 42:28, 30:26, 24:25, 14:13)
Оклахома – Даллас 103:106 (24:31, 32:27, 19:22, 28:26)
Новий Орлеан – Лейкерс 102:130 (26:26, 36:35, 22:44, 18:25)
Сан-Антоніо – Сакраменто 106:113 (30:28, 27:30, 30:31, 19:24)
Денвер – Вашингтон 90:95 (34:23, 28:30, 10:22, 18:20)
Голден Стейт – Шарлотт 137:90 (35:27, 36:22, 34:23, 32:18)
Кліпперс – Мемфіс 113:96 (25:19, 36:27, 26:22, 26:28)
Джерело - Чемпіон.