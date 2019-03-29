Огляд матчів НБА на Чемпіоні

У ніч з 28 на 29 березня відбулося вісім матчів у НБА.

До вашої уваги результати та відеоогляд ігор.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

Філадельфія – Бруклін 123:110 (38:23, 30:35, 30:24, 25:28)

Детройт – Орландо 115:98 (30:27, 30:19, 34:25, 21:27)

Маямі – Даллас 105:99 (26:29, 23:30, 26:23, 30:17)

Нью-Йорк – Торонто 92:117 (18:30, 18:25, 28:32, 28:30)

Х'юстон – Денвер 112:85 (22:25, 40:19, 25:21, 25:20)

Мілуокі – Кліпперс 128:118 (28:25, 39:21, 33:31, 28:41)

Нью-Орлеан – Сакраменто 121:118 (30:26, 34:36, 29:26, 28:30)

Сан-Антоніо – Клівленд 116:110 (27:28, 17:25, 40:28, 32:29)

Нагадаємо, зірка НБА подарував футболку Неймару.

Джерело - Чемпіон.