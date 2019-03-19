Маямі переграв Оклахому, Детройт поступився Клівленду. Результати матчів НБА

Огляд всіх матчів ночі

У ніч з 18 на 19 березня відбулося дев'ять матчів регулярного чемпіонату НБА.

До вашої уваги відеоогляд та результати матчів.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

НБА

18 березня

Вашингтон – Юта 95:116 (24:31, 21:26, 26:34, 24:25)

Клівленд – Детройт 126:119 (25:32, 35:29, 27:27, 39:31)

Торонто – Нью-Йорк 128:92 (38:29, 35:25, 28:15, 27:23)

Бостон – Денвер 105:114 (22:24, 30:31, 28:25, 25:34)

Оклахома – Маямі 107:116 (25:27, 30:31, 20:28, 32:30)

Сан-Антоніо – Голден-Стейт 111:105 (25:25, 33:22, 24:31, 29:27)

Даллас – Нью-Орлеан 125:129 OT (34:28, 25:21, 20:35, 31:26, 15:19)

Фінікс – Чикаго 101:116 (20:34, 23:22, 30:30, 28:30)

Портленд – Індіана 106:98 (28:31, 27:17, 33:24, 18:26)

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Джерело - Чемпіон.