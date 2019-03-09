Мемфіс здолав Юту, Маямі переграв Клівленд. Результати матчів НБА

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату
НБА
Регулярний чемпіонат
9 березня
Орландо – Даллас 111:106 (29:19, 33:28, 30:26, 19:33)
Шарлотт – Вашингтон 112:111 (32:22, 19:30, 31:31, 30:28)
Новий Орлеан – Торонто 104:127 (31:29, 30:35, 19:29, 24:34)
Мемфіс – Юта 114:104 (29:23, 31:30, 24:26, 30:25)
Х'юстон – Філадельфія 107:91 (37:21, 22:23, 28:21, 20:26)
Чикаго – Детройт 104:112 (30:24, 36:25, 14:20, 24:43)
Маямі – Клівленд 126:110 (28:29, 29:28, 37:26, 32:27)
Кліпперс – Оклахома 118:110 (36:32, 32:24, 20:28, 30:26)
Голден Стейт – Денвер 122:105 (30:20, 37:30, 23:25, 32:30)