Кубок України: усі переможці десятиліття

У Дніпрі 10 березня визначиться володар Кубка України серед команд чоловіків сезону-2018/19.

Матчі Фіналу чотирьох стартують 9 березня півфінальними поєдинками Політехнік – Одеса та Дніпро – Київ-Баскет.

Цього разу вже в півфіналі зустрічаються представники найуспішніших у кубкових змаганнях міст: Дніпра та Києва.

За останні 10 сезонів відбулося 15 фінальних поєдинків національних кубкових змагань. За цей час володарі кубкових трофеїв визначалися безпосередньо в Кубку України, а також у Кубку Суперліги та Кубку УБЛ.

Найбільше за останні 10 років перемагали команди Дніпра та Києва – по 4. Три перемоги здобули запорізькі команди. По одному трофею вигравали представники Маріуполя, Луцька, Южного та Черкас. Загалом у згаданих фіналах виступали команди 13-ти українських міст.

Пропонуємо результати всіх кубкових фіналів за останні 10 років.

СЕЗОН-2008/09

Кубок України

Азовмаш (Маріуполь) – Київ – 75:74 (16:16, 24:15, 17:22, 18:21)





Кубок УБЛ

Будівельник (Київ) – Одеса – 87:82 (21:22, 28:25, 13:9, 25:26)





СЕЗОН-2009/10

Ферро-ЗНТУ (Запоріжжя) – Київ – 82:74 (16:18, 18:19, 20:19, 28:18)





СЕЗОН-2010/11

Кубок України

Черкаські Мавпи – Волиньбаскет (Луцьк) – 73:52 (28:7, 27:20, 9:13, 9:12)





Кубок Суперліги

Дніпро – Азовмаш (Маріуполь) – 81:79 (20:20, 24:20, 16:23, 21:16)

СЕЗОН-2011/12

Кубок України

Авіастар (Запоріжжя) – Мусон (Севастополь) – 88:86 (19:14, 21:34, 28:17, 20:21)





Кубок Суперліги

Будівельник (Київ) – Ферро-ЗНТУ (Запоріжжя) – 82:70 (24:20, 26:13, 18:17, 14:20)





СЕЗОН-2012/13

Кубок України

Волиньбаскет (Луцьк) – Харцизськ – 76:73 (18:16, 17:11, 20:25, 21:21)



Кубок Суперліги

Ферро-ЗНТУ (Запоріжжя) – Говерла (Івано-Франківськ) – 87:69 (23:26, 24:15, 24:15, 16:13)

СЕЗОН-2013/14

Кубок України

Будівельник (Київ) – Донецьк – 96:88 (25:19, 28:31, 27:16, 16:22)





СЕЗОН-2014/15

Кубок України

Будівельник (Київ) – Дніпро – 73:60 (20:22, 17:19, 24:7, 12:12)





СЕЗОН-2015/16

Кубок України

Хімік (Южне) – Кривбас (Кривий Ріг) – 71:51 (17:14, 25:10, 12:13, 17:14)

Кубок Суперліги

Дніпро – Будівельник (Київ) – 75:63 (15:10, 28:17, 18:15, 14:21)





СЕЗОН-2016/17

Кубок України

Дніпро – Будівельник (Київ) – 86:82 (19:18, 19:27, 16:19, 32:18)

СЕЗОН-2017/18

Кубок України

Дніпро – Хімік (Южне) – 78:71 (22:16, 15:18, 19:14, 22:23)

Джерело - ФБУ.