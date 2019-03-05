Лень покращив реалізацію триочкових кидків

Центровий Атланти Олексій Лень поліпшив свої статистичні показники за останній місяць.

За весь лютий українець реалізував 10 з 21 триочкових кидків (47,6%), а вже в поєдинках з Чикаго - 7 з 12 спроб закинути триочкові завершилися успіхом (58,3%).

Таким чином, 25-річний центровий Атланти істотно поліпшив свою статистику за цим показником за останній час, оскільки в середньому за сезон він забиває триочкові з відсотком 35,0%.

Раніше повідомлялося, що Лень встановив рекорд результативності в Атланті. Тим часом команда українця програла Маямі.

Джерело - Чемпіон.