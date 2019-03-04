Детройт без Михайлюка переграв Торонто, Кліпперс знищив Нью-Йорк. Результати матчів НБА

В Національній баскетбольній асоціації відбилися чергові матчі регулярного чемпіонату
Шарлотт – Портленд 108:118 (25:32, 25:24, 30:25, 28:37)
Бостон – Х'юстон 104:115 (23:33, 20:32, 35:35, 26:15)
Чикаго – Атланта 118:123 (32:35, 28:32, 31:29, 27:27)
Кліпперс – Нью-Йорк 128:107 (38:20, 44:26, 19:32, 27:29)
Клівленд – Орландо 107:93 (29:24, 23:24, 15:24, 40:21)
Детройт – Торонто 112:107 OT (24:19, 24:26, 25:33, 27:22, 12:7)
Вашингтон – Міннесота 135:121 (40:36, 22:28, 35:23, 38:34)
Оклахома-Сіті – Мемфіс 99:95 (25:28, 21:24, 21:23, 32:20)
Нагадаємо, Олексій Лень набрав рекордну кількість очок в Атланті.Також українець вперше закинув 5 триочкових в одному матчі.
Джерело - Чемпіон.