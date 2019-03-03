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Детройт Михайлюка знищив Клівленд. Результати матчів НБА

Сьогодні 17:11 276 0
Детройт Михайлюка знищив Клівленд. Результати матчів НБА

В Національній баскетбольній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

НБА

Регулярний чемпіонат

3 березня

Клівленд – Детройт 93:129 (23:42, 15:29, 34:29, 21:29)

Індіана – Орландо 112:117 (27:27, 33:28, 27:28, 25:34)

Маямі – Бруклін 117:88 (28:23, 26:21, 30:20, 33:24)

Філадельфія – Голден Стейт 117:120 (32:31, 35:24, 23:38, 27:27)

Сан-Антоніо – Оклахома-Сіті 116:102 (38:25, 34:38, 20:15, 24:24)

Даллас – Мемфіс 81:111 (21:33, 28:29, 18:28, 14:21)

Денвер – Новий Орлеан 112:120 (39:27, 32:40, 22:29, 19:24)

Юта – Мілуокі 115:111 (23:26, 30:20, 20:32, 42:33)

Фінікс – Лейкерс 118:109 (33:26, 33:33, 29:19, 23:31)

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Михайлюк, #Лейкерс, #Детройт
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