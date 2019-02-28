Лейкерс переграв пеліканів, Х'юстон сильніший за Шарлотт. Результати матчів НБА

В національній баскетбольній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Шарлотт – Х'юстон 113:118 (33:41, 36:21, 25:28, 19:28)
Атланта – Міннесота 131:123 OT (33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5)
Маямі – Голден Стейт 126:125 (32:22, 42:37, 26:33, 26:33)
Бруклін – Вашингтон 116:125 (28:34, 32:34, 19:33, 37:24)
Мемфіс – Чикаго 107:109 (20:20, 26:26, 28:29, 33:34)
Бостон – Портленд 92:97 (24:25, 18:18, 22:31, 28:23)
Сан-Антоніо – Детройт 105:93 (32:27, 19:21, 27:19, 27:26)
Даллас – Індіана 110:101 (28:27, 25:26, 26:25, 31:23)
Юта – Кліпперс 111:105 (26:33, 23:23, 34:27, 28:22)
Сакраменто – Мілуокі 140:141 OT (33:34, 29:39, 29:31, 35:22, 14:15)
Лейкерс – Новий Орлеан 125:119 (35:28, 28:29, 32:35, 30:27)
Джерело - Чемпіон.