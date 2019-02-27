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Стали відомі всі учасники фінальної частини Кубка Світу-2019

Сьогодні 18:50 375 0
Стали відомі всі учасники фінальної частини Кубка Світу-2019

Після завершення відбіркових турнірів у всіх географічних зонах визначилися всі учасники фінальної стадії Кубка Світу-2019.

Про це повідомляє ukrbasket.info.

Європу в ньому представлять 12 збірних: Чехія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Литва, Чорногорія, Польща, Росія, Сербія, Іспанія і Туреччина.

Від Азії та Океанії зіграють 8 команд: Австралія, Китай, Іран, Японія, Йорданія, Нова Зеландія, Філіппіни і Південна Корея.

Америка делегувала 7 представників: Аргентину, Бразилію, Канаду, Домініканську Республіку, Пуерто Ріко, США і Венесуелу.

Від Африки виступлять 5 збірних: Ангола, Кот Д’івуар, Нігерія, Сенегал і Туніс.

Фінальна частина Кубка Світу-2019 відбудеться в Китаї з 31 серпня по 15 вересня.

Нагадаємо, збірна України зберегла 19 місце в рейтингу FIBA . Також, данк Боброва у ТОП-5 моментів дня відбору на Чемпіонат світу

Джерело - ukrbasket.info.

#Кубок світу
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