Михайлюк більше не гравець Лейкерс

Лейкерс обміняли українця Святослава Михайлюка в Детройт. Чому?

Відповідь проста - український вінгмен виявився не готовий до того, щоб відразу ж давати результат в команді Леброна Джеймса. Тому Лос-Анджелес дуже швидко взяв на його місце готового фахівця з триочковим і захистом Реджі Буллока.

При цьому не можна сказати, що Михайлюку не давали шансу: 39 зіграних матчі та 11 хвилин в середньому на майданчику - це більше, ніж отримує середньостатистичний гравець другого раунду НБА, який майже весь сезон проводить в Г-Лізі. За цей час на майданчику українцеві варто показати тільки одне, щоб бути гідним навіть такого ігрового часу - триочковий кидок.

Але на жаль, 31,8% реалізації триочкових і 33,3% всіх кидків з гри - результат не зовсім рівня НБА. Так, Михайлюк за свою кар'єру в Україні та NCAA звик проводити на паркеті багато часу, що могло позначитися на його ігровому ритмі та ефективності, але навіть коли йому давали по 20+ хвилин на паркеті він не показував нічого такого, що могло б говорити про те, що він готовий допомогти Леброну Джеймсу в плей-оф.

Детройт є не ідеальним місцем для Михайлюка, але і не найгіршим. Пістонз мають цілий набір молодих гравців вкрай схожих за стилем гри на українця, але частина з них може бути відправлена ​​в інші команди вже сьогодні, а також нікого з них крім Люка Кеннарда не можна з упевненістю назвати більш висококласним гравцем, ніж Свят.

Також загальна убогість таланту в ростері Детройта напевно гарантує Михайлюку як мінімум ще один, а то й два сезони в НБА, що з його грою в Лейкерс було аж ніяк не гарантовано в інших командах.

Якщо Михайлюк зуміє виграти конкуренцію у Ленгстона Геллоуея і Хайрі Томаса, то він має шанс досить швидко стати гравцем стартового складу, що було б неможливо в інших колективах НБА. Іншого конкурента, Стенлі Джонсона, Детройт вже обмінює в Мілуокі. Більш спокійна атмосфера Детройта також підходить звиклому до скромної та сімейної обстановки українцеві.

Але якщо він раптом не проявить себе і в Пістонз, то жорсткий коуч Дуейн Кейсі не буде сюсюкаться з європейцем з другого раунду, і тоді Михайлюку, швидше за все, доведеться шукати собі роботу в Європі.

Джерело - sportarena.