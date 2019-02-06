Леброн став наймолодшим гравцем в історії НБА, який набрав 32 000 очок. ФОТО

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Індіани підкорив чергове досягнення.

Про це повідомляє iSport.

Леброн за перші дві чверті набрав 13 очок. Це дозволило йому подолати позначку в 32 000 набраних очок у НБА. Всього в грі форвард набрав 18 очок.

У віці 34 роки і 37 днів Джеймс став наймолодшим гравцем в історії ліги, якому підкорилося це досягнення.

Джеймс вийшов на п'яте місце за цим показником. Зараз в його активі 32 008 очок. Більше нього в НБА набирали тільки Карім Абдул-Джабар (38 387), Карл Мелоун (36 928), Кобі Брайант (33 643) і Майкл Джордан (32 292).

Нагадаємо, Лейкерс розгромно поступився Індіані. А Михайлюк покинув Лейкерс.

Джерело - iSport.