Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Фінікс - Атланта відбудеться на стадіоні Токінг Стік Резорт Арена 3 лютого о 04:00 за Києвом.

Відзначимо, що зустрінуться між собою дві команди Олексія Леня. Адже саме з Фінікса українець перейшов у Атланту та став лідером команди.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.