Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу НБА

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Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині

Вчора 18:31 2807
Трансляція Ястремська - Томлянович: дивитися онлайн
Вчора 23:11 350
Ястремська впевнено перемогла Лінетт та зіграє у фіналі з Томлянович
Вчора 15:30 2774 4
Бех-Романчук з особистим рекордом виборола срібло на турнірі в Німеччині
Вчора 14:31 1497
Боавішта підписала молодого українця. ВІДЕО
Вчора 10:31 1145
Ястремська знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕООГЛЯД
01.02.2019 19:36 1900
Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу
01.02.2019 17:10 2536
Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера
01.02.2019 13:47 1215
Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище
01.02.2019 12:50 3536
Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії
01.02.2019 09:26 1601
Навколо спорту
Блоги
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 20:36 883
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 18:55 620
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:45 560
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:00 629
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 14:00 754
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1308
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 744
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 875
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 646
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО Максим Буйдин
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Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 04:00 1097 0
Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Фінікс - Атланта відбудеться на стадіоні Токінг Стік Резорт Арена 3 лютого о 04:00 за Києвом.

Відзначимо, що зустрінуться між собою дві команди Олексія Леня. Адже саме з Фінікса українець перейшов у Атланту та став лідером команди.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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