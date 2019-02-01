Денвер - Х'юстон: онлайн-трансляція матчу НБА

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Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу

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Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера
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Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище
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Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії
Сьогодні 09:26 951
Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії
Сьогодні 09:12 591
Алієва звинувачують у побитті екс-дружини. ВІДЕО
Вчора 21:34 1361
Швед підписав контракт із Селтіком
Вчора 20:51 990
Віце-президенту ФФУ загрожує п'ять років тюрми
Вчора 16:37 1621 1
Левченко у першій трійці на турнірі в Коттбусі
Вчора 13:02 1045
Ротань засудив перехід Ракицького
Вчора 12:09 3548
Навколо спорту
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Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1280
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 716
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 815
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 615
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 14:12 779
Такого в Україні ще не було: гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі
Такого в Україні ще не було: гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі Максим Буйдин
28.01.2019 18:03 1659
17 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО
17 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО Максим Буйдин
28.01.2019 14:21 2429
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:30 522
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:00 770
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 20:30 1253
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Денвер - Х'юстон: онлайн-трансляція матчу НБА

Сьогодні 16:50 157 0
Денвер - Х'юстон: онлайн-трансляція матчу НБА

Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Денвер - Х'юстон відбудеться на стадіоні  Пепсі Центр  1 лютого о 05:00 за Києвом.

  Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.

Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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