Лень набрав 19 очок у грі з Кліпперс. ВІДЕООГЛЯД

Український центровий Атланти Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату з Кліпперс.

Його колектив переміг з рахунком 123:118 (25:32, 36:31, 22:31, 35:29).

Лень провів на паркеті 20 хвилин 51 секунду. За цей час він зумів набрати 19 очок, зробити 9 підбирань і 3 асисти. Також у його активі 1 перехоплення.

Коефіцієнт його корисності склав +3.

Нагадаємо, Дончич побив рекорд Джеймса. Тим часом у матчі всіх зірок НБА Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції.

Джерело - Чемпіон.