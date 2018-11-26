Джеймс: Ми граємо неегоїстично

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс поділився думкою про те, як грає команда цього сезону.

Його слова наводить sport.ua.

"Іноді робимо втрати через те, що граємо занадто не егоїстично, в тому числі і я. Трапляється, що віддаю небезпечні передачі. Намагаюся зробити пас тоді, коли краще потримати м'яч. Деякі втрати — вимушені, деякі — зроблені під час атаки. Нам потрібно дбайливіше ставитися до м'яча", — сказав Джеймс.