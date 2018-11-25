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Нью-Орлеан поступився Вашингтону, Голден-Стейт мінімально здолав Сакраменто. Інші результати НБА

У НБА відбулося сім матчів регулярного чемпіонату.

До вашої уваги всі результати ночі в НБА.

НБА

Регулярний чемпіонат

24 листопада

Клівленд – Х'юстон 117:108 (29:30, 34:28, 30:25, 24:25)

Вашингтон – Нью-Орлеан 124:114 (37:34, 31:34, 22:23, 34:23)

Міннесота – Чикаго 111:96 (20:22, 29:28, 35:29, 27:17)

Оклахома – Денвер 98:105 (23:33, 19:30, 24:16, 32:26)

Даллас – Бостон 113:104 (32:26, 27:30, 28:26, 26:22)

Мілуокі – Сан-Антоніо 135:129 (37:36, 30:32, 28:34, 40:27)

Голден-Стєйт – Сакраменто 117:116 (28:29, 32:35, 35:29, 22:23)

Нагадаємо, раніше Атланта перемогла Бостон, а Лень став одним з найкращих гравців команди.

Натомість Лейкерс Михайлюка переміг Юту, українець пропустив матч.

Джерело - Чемпіон.

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