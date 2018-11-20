Лень оформив черговий дабл-дабл за Атланту. ВІДЕО

Центрової Атланти Олексій Лень в матчі з Кліпперс оформив третій в сезоні дабл-дабл.

За 23 хвилини українець набрав 12 очок (5 з 9 з гри, 1 з 1 з лінії штрафних), зібрав 12 підборів, зробив 2 блок-шоти і 2 припустив 2 втрати.

Одночасно Лень показав другий гірший показник корисності в команді ("-15") і не зміг завадити центровим Кліпперс Монтрелу Харреллу і Бобану Марьяновічу вдвох набрати 37 очок. Атланта, незважаючи на потужну гру Трея Янга, провалила вирішальну чверть і продовжила свою серію поразок до семи матчів.

Нагадаємо, вбивчий данк Леброна серед найкращих у НБА.

Раніше, Леброн Джеймс встановив унікальне досягнення.

Джерело - Чемпіон.