Пустовий: Барселона - велика спортивна сім'я

Український центровий Барселони Артем Пустовий розповів про адаптацію до іспанського баскетбольного чемпіонату.

У інтерв'ю виданню Известия він розповів.

"Поки у мене мало ігрового часу, але я дуже радий бути в такому великому клубі, як Барселона. Кожен день я можу вчитися на тренуваннях у таких майстрів, як Томич, Серафім, Сінглтон... Це великий плюс для мене. Дуже розраховую серйозно додати за підсумками поточного сезону. Барселона — це велика спортивна сім'я. Окрім футболу та баскетболу у клуба є команди в гандболі, волейболі, хокеї на роликах. Ми часто перетинаємося зі своїми одноклубниками в інших видах спорту, спілкуємося, ходимо на матчі один до одного. Чи впізнають на вулиці? Нещодавно зайшов в ресторан поруч з будинком, а офіціант виявився фанатом баскетбольної Барселони. Дуже добре поговорили, він навіть дав мені кілька порад з приводу гри. Загалом впізнають не так часто. Все ж Барселона - велике місто", — сказав Пустовий.