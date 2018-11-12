Лейкерс Михайлюка сильніший за Атланту. Лень - найкорисніший гравець свого клубу

У ніч з 11 на 12 листопада в рамках регулярного чемпіонату НБА відбувся матч, у якому зійшлися Лейкерс Святослава Михайлюка та Атланта Олексія Леня.

Мінімальну перемогу в цьому протистоянні здобув саме Лейкерс — 107:106 (28:22, 24:31, 32:22, 23:31).

Варто зауважити, що Михайлюк так і не зіграв жодної хвилини у звітному протистоянні. Натомість Лень оформив дабл-дабл.

У звітному протистоянні Лень провів на майданчику майже 27 хвилин. За цей час заробив 17 очок, зробив 11 підбирань, 1 асист, 1 перехоплення, 4 втрати і 5 разів сфолив. і став одним з найкорисніших гравців своєї команди.

Український баскетболіст реалізував 8 з 16 кидків з гри, в тому числі 1 з 4 триочкових.

Показник корисності українця склав 22 - це найкращий показник у команді. Стільки ж у форварда Лейкерс Леброна Джеймса.

Нагадаємо, Х'юстон встановив особистий антирекорд.

Джерело - Чемпіон.