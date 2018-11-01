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Сьогодні 14:10 140 0
Тиждень під знаком рекордів. 2 nd week in NBA. ВІДЕО

В найкращій баскетбольній лізі світу відіграли другий тиждень.

І відіграли так, що він ввійшов у історію. Все завдяки гравцям Голден Стейт. Спочатку Стеф Каррі встановив новий рекорд Ліги закинувши в семи підряд матчах 5+ триочкових. А вже наступного дня Клей Томпсон реалізував 14 кидків з-за дуги в матчі проти Чикаго, що теж стало унікальним досягненням.

Загалом же, Мілуокі досі без поразок лідирує у Східній конференції. Чинний чемпіон Голден Стейт, в свою чергу, очолює Західну, що не є сюрпризом.

А от Лейкерс і Атланта українців Михайлюка і Леня відповідно навіть до зони плей-оф не потрапляють. 

Найкращі моменти тижня в НБА:

НБА

Регулярний чемпіонат

Турнірна таблиця

Eastern Conference

1 Milwaukee Bucks 7-0

2 Toronto Raptors 7-1

4 Boston Celtics 5-2

5 Indiana Pacers 5-3

6 Detroit Pistons 4-3

7 Philadelphia 76ers 4-4

8 Charlotte Hornets 4-4

 Miami Heat 3-4

 Brooklyn Nets 3-5

 Orlando Magic 2-5

 Atlanta Hawks 2-5

 Chicago Bulls 2-6

 New York Knicks 2-6

 Cleveland Cavaliers 1-6

 Washington Wizards 1-6

Western Conference

1 Golden State Warriors 8-1

2 Denver Nuggets 6-1

3 Portland Trail Blazers 5-2

4 San Antonio Spurs 5-2

5 Memphis Grizzlies 4-2

6 Sacramento Kings 5-3

7 Utah Jazz 4-3

8 New Orleans Pelicans 4-3

 LA Clippers 4-3

 Minnesota Timberwolves 4-4

 Los Angeles Lakers 3-5

 Oklahoma City Thunder 2-4

 Dallas Mavericks 2-6

 Houston Rockets 1-5

 Phoenix Suns 1-6

Джерело - Чемпіон.

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