Тиждень під знаком рекордів. 2 nd week in NBA. ВІДЕО

В найкращій баскетбольній лізі світу відіграли другий тиждень.
І відіграли так, що він ввійшов у історію. Все завдяки гравцям Голден Стейт. Спочатку Стеф Каррі встановив новий рекорд Ліги закинувши в семи підряд матчах 5+ триочкових. А вже наступного дня Клей Томпсон реалізував 14 кидків з-за дуги в матчі проти Чикаго, що теж стало унікальним досягненням.
Загалом же, Мілуокі досі без поразок лідирує у Східній конференції. Чинний чемпіон Голден Стейт, в свою чергу, очолює Західну, що не є сюрпризом.
А от Лейкерс і Атланта українців Михайлюка і Леня відповідно навіть до зони плей-оф не потрапляють.
Найкращі моменти тижня в НБА:
НБА
Регулярний чемпіонат
Турнірна таблиця
Eastern Conference
1 Milwaukee Bucks 7-0
2 Toronto Raptors 7-1
4 Boston Celtics 5-2
5 Indiana Pacers 5-3
6 Detroit Pistons 4-3
7 Philadelphia 76ers 4-4
8 Charlotte Hornets 4-4
Miami Heat 3-4
Brooklyn Nets 3-5
Orlando Magic 2-5
Atlanta Hawks 2-5
Chicago Bulls 2-6
New York Knicks 2-6
Cleveland Cavaliers 1-6
Washington Wizards 1-6
Western Conference
1 Golden State Warriors 8-1
2 Denver Nuggets 6-1
3 Portland Trail Blazers 5-2
4 San Antonio Spurs 5-2
5 Memphis Grizzlies 4-2
6 Sacramento Kings 5-3
7 Utah Jazz 4-3
8 New Orleans Pelicans 4-3
LA Clippers 4-3
Minnesota Timberwolves 4-4
Los Angeles Lakers 3-5
Oklahoma City Thunder 2-4
Dallas Mavericks 2-6
Houston Rockets 1-5
Phoenix Suns 1-6
Джерело - Чемпіон.