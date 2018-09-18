Легенда НБА зайнявся благодійністю

Власник Хорнетс та легенда НБА Майкл Джордан пожертвував 2 мільйони доларів на усунення наслідків і допомогу жертвам урагану Флоренс".

Ураган Флоренс завдав шкоди на східному узбережжі США в Північній і Південній Кароліні 14 вересня. Число жертв перевищило 30 осіб.

Основне число жертв припадає на Північну Кароліну, де загинули щонайменше 24 осіб. Крім того, в цьому штаті без електроенергії залишаються майже 600 тисяч осіб.

Нагадаємо, Україна поступилася Чорногорії у відборі на Чемпіонат світу.

Джерело - Шарлот.