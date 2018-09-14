Баскетболіст зрадив дружині понад 300 разів

Колишній центровий Детройта Джейсон Макселл на шоу Іянли Ванзант зізнався, що неодноразово зраджував своїй дружині.

Про це передає Xsport.

Кількість зрад, яку озвучив спортсмен шокувала всіх. Це сталося 341 раз.

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"У той час це було легко, я так насолоджувався. Я не знаю, що шукав таким чином, що намагався отримати, але я робив це. Це дозволяло на дві-три години забути про все. Правда, про що забути, я не знаю", — заявив Макселл.