Зірки баскетбольної збірної провели автограф-сесію. ФОТО

Гравці чоловічої збірної України Олексій Лень, Святослав Михайлюк, В'ячеслав Кравцов та Сергій Гладир, а також головний тренер національної команди Євген Мурзін провели автограф-сесію.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Захід відбувся у торговому центрі Gulliver в Києві. Поспілкуватися з улюбленцями зібралися понад 300 прихильників баскетболу.

Нагадаємо, матч Україна – Іспанія почнеться 14 вересня о 19:00 в столичному Палаці спорту.

Сьогодні, 13 вересня, українська команда провела тренування на майданчику Палацу спорту.

Раніше студія Квартал 95 закликала вболівальників прийти на матч.

Джерело - ФБУ.