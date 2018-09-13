Зірки баскетбольної збірної провели автограф-сесію. ФОТО

Гравці чоловічої збірної України Олексій Лень, Святослав Михайлюк, В'ячеслав Кравцов та Сергій Гладир, а також головний тренер національної команди Євген Мурзін провели автограф-сесію.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Захід відбувся у торговому центрі Gulliver в Києві. Поспілкуватися з улюбленцями зібралися понад 300 прихильників баскетболу.
Нагадаємо, матч Україна – Іспанія почнеться 14 вересня о 19:00 в столичному Палаці спорту.
Сьогодні, 13 вересня, українська команда провела тренування на майданчику Палацу спорту.
Раніше студія Квартал 95 закликала вболівальників прийти на матч.
Джерело - ФБУ.