Результати третього дня чемпіонату Європи з бадмінтону

Першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо

Джерело - Чемпіон.

У Києві на чемпіонаті Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня, відбулися матчі 1/8 фіналу.

Для європейських бадмінтоністів першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо. Таким чином до Києва з'їхались усі найсильніші бадмінтоністи, які визначать чемпіонів і призерів в 5 категоріях.

Чемпіонат Європи

Київ, Україна

29 квітня

1/8 фіналу. Чоловіки

К. Кольйонен - Т. Попв 21:12, 21:17

В. Аксельсен - М. Вайскірхен 21:12, 21:11

Р. Гемке - Й. Квекел 17:21, 21:13, 21:15

А. Антонсен - Е. Лале 11:21, 21:10, 21:12

Г. Віттінгхус - Н. Нгуєн 21:11, 21:11

Т. Руксель - Д. Боснюк (Україна) 21:12, 21:11

М. Калюв - Ф. Бурестедт 21:13, 16:21, 21:17

Б. Леверде - Е. Хейно 21:13, 20:22, 21:16

1/8 фіналу. Жінки

І. Лі - Ф. Пател-Редферн 21:19, 21:8

К. Марін - Е. Де Вісч 21:12, 21:11

Л. К'єрсфельдт - Н. Войцех (Україна) 21:12, 16:21, 21:11

Л. Тан - Г. Маулетт 24:22, 21:9

Н. Їгіт - А. Короші 21:18, 21:10

К. Гілмор - Л. Зетчірі 21:8, 21:9

Л. Крістоферсен - К. Полікарпова 21:10, 21:11

Ю. Якобсен - М. Батомен 21:17, 21:11

1/8 фіналу. Парний розряд. Чоловіки

Б. Лейн/Ш. Венді - Д. Греко/К.Штробль 21:9, 21:13

В. Іванов/І. Созонов - Ф. Біркер/ Д. Штіпсіц 21:11, 21:6

К. Аструп/А. Расмуссен - Г. Бекетов/ М. Махновський (Україна) 21:4, 21:9

М. Клер/М. Флінн - А. Моннберг/ Є. Пауль 21:18, 15:21, 21:12

М. Елліс/К. Ленгрідж - Ф. Дельру/В. Віллеже 21:18, 19:21, 21:16

Д. Янсен/ П. Кесбауер - Т. Флоттен/ В. Рікхейм 21:23, 21:11, 21:16

К. Грімлі/ М. Грімлі - М. Ламфусс/М. Зайдель 21:16, 21:16

Х. Попов/Т. Попов - Р. Їлле/Т. Ван дер Лек 12:21, 21:12, 21:11

1/8 фіналу. Парний розряд. Жінки

Г. Стоєва/С. Стоєва - В. Козирьова/М. Сухова 21:5, 21:10

А. Боє/М. Поульсен - П. Бугрова/М. Столяренко (Україна) 21:16, 21:15

М. Фрюергорд/С. Тюгесен - Д. Їлле/А.Тіртосентоно 21:11, 21:14

Х. Берч/Л. Сміт - А. Башова/М. Фухсова 21:4, 21:6

А. Магелунн/Ф. Равн - А. Єгер/С. Кюсперт 21:14, 21:9

Л. Ефлер/І. Герттріх - Б. Ерчетін/Н. Інджі 22:20, 16:21, 21:16

С. Пік/Ш. Сейнен - А. Акхірова/О. Морозова 21:6, 21:10

А. Мюллер/Є. Штадельманн - Е. Лефель/А. Тран 21:16, 7:21, 21:19

1/8 фіналу. Змішаний розряд

М. Елліс/Л. Сміт - А. Кайсті/А. Башова 21:17, 21:18

М. Крістіансен/А. Боє - П. Сміловський/М. Свєрчиньська 21:17, 21:13

С. Мегі/Х. Мегі - К. Грімлі/Е. О'Доннелл 21:16, 21:15

Р. Лабар/А. Тран - Д. Янсен/К. Остермаєр 13:21, 21:13, 21:19

Р. Табелінг/С. Пік - Н. Нер/А. Магелунн 21:11, 16:21, 21:19

М. Ламфусс/І. Герттріх - Е. Сонмез/З. Ердем 21:9, 21:10

Р. Алімов/А. Давлєтова - Й. Ван Нюкерке/Л. Жак 21:7, 21:16

Т. Жикель/Д. Дельрю - Е. Адам/М. Ламбер 21:9, 21:12