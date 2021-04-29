Боснюк: Своїм виступом незадоволений

Український бадмінтоніст Данило Боснюк не задоволений своєю грою у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи у Києві проти француза Тома Рукселя.

"Планував зіграти краще, але не вийшло. Головна проблема в грі з французом - не міг довести до перемоги затяжні розіграші, без цього матчі не виграються.

Щодо хвилювання - його не було. Я не нервував перед грою. Дякую за підтримку, але деякі викрики з трибун (акредитовані особи), відверто кажучи, мені заважали, тому я й попросив просто аплодувати", - зазначив Боснюк.