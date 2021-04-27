 Бугрова: Будемо виходити та рубатися | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
Реал зіграв внічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 150
Реал - Челсі 1:1. Як це було
Вчора 23:50 5703
ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Вчора 21:45 2574
Маліновський є другим гравцем Європи у рейтингу WhoScored
Вчора 20:54 926
У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня
Вчора 20:39 371
Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи
Вчора 19:55 378
Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді
Вчора 15:24 743
Лунін може перейти у Мілан
Вчора 13:46 3547 1
Маліновський - у команді тижня Серії А
Вчора 13:14 1100
Баварія оголосила про призначення Нагельсманна
Вчора 12:53 790
Блоги
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
Вчора 22:38 403
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
Вчора 22:26 400
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 21:05 243
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
Вчора 18:33 262
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
Вчора 17:15 1061 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Бугрова: Будемо виходити та рубатися

Вчора 23:49 201 0
Бугрова: Будемо виходити та рубатися

Джерело - Чемпіон.

Українська пара Поліна Бугрова/Марія Столяренко, незважаючи на сильних суперниць у 2 колі чемпіонату Європи, данійок Александри Бое та Метте Поульсен (сьомі сіяні), буде битися за перемогу.

Про це зявила одразу після гри першого кола 17-річна Бугрова.

"Велика честь грати на цьому турнірі ще й в рідній країні. Ми збиралися їхати на чемпіонат як судді, але отримали Wild Card Ми дуже заряджені і відчуваємо сили усіх перемогти. Відчувається підтримка членів команди, все місто в рекламі чемпіонату, харківські земляки теж підтримують.

У нас надзвичайно сильні суперниці в другому колі, але налаштовуємося, будемо виходити та рубати", - пообіцяла харків'янка.

Нагадаємо, наша юна пара в першому колі без проблем перемогла ірландок Фрост/Раян - 21:15, 21:18.

Коментарі ()