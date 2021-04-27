Бугрова: Будемо виходити та рубатися

Джерело - Чемпіон.

Українська пара Поліна Бугрова/Марія Столяренко, незважаючи на сильних суперниць у 2 колі чемпіонату Європи, данійок Александри Бое та Метте Поульсен (сьомі сіяні), буде битися за перемогу.

Про це зявила одразу після гри першого кола 17-річна Бугрова.

"Велика честь грати на цьому турнірі ще й в рідній країні. Ми збиралися їхати на чемпіонат як судді, але отримали Wild Card Ми дуже заряджені і відчуваємо сили усіх перемогти. Відчувається підтримка членів команди, все місто в рекламі чемпіонату, харківські земляки теж підтримують.

У нас надзвичайно сильні суперниці в другому колі, але налаштовуємося, будемо виходити та рубати", - пообіцяла харків'янка.

Нагадаємо, наша юна пара в першому колі без проблем перемогла ірландок Фрост/Раян - 21:15, 21:18.