Завдання одне – перемагати. Дружченко про шанси українців на ЧЄ з бадмінтону

Головний тренер збірної України з бадмінтону Владислав Дружченко оцінив шанси української команди на Чемпіонаті Європи, що відбудеться у Києві, а також розповів про підготовку до турніру.

— Був запланований навчально-тренувальний збір, але через карантин та умови виступів на змаганнях довелося його скасувати і готуватися вдома. Хотілося б зібратися усією командою та просто пограти, подивитися на рівень підготовки, але, на жаль, не вийшло, – розповів наставник збірної.

Та попри невеличкі труднощі у підготовці наставник синьо-жовтих вірить у своїх підопічних та ставить одне завдання – перемагати.

— Тренер завжди ставить завдання одне – перемагати, – резюмував Дружченко.

До Києва на Чемпіонат Європи у складі збірної Данії має приїхати бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року та чемпіон світу 2017 року Віктор Аксельсен. Тож головний тренер збірної України називає саме цю збірну фаворитами. Однак зазначає, що синьо-жовті мають шанси кваліфікуватися на Олімпійські ігри у Токіо.

— Дуже сильна збірна Данії, вони завжди фаворити. Також Франція та Німеччина. Загалом, я розглядаю наші шанси – щонайменше п’яте місце. Тобто вихід до чвертьфіналу турніру. А далі все залежить від самих спортсменів, – зазначив він.

28-й за ліком Чемпіонат Європи з бадмінтону стартує вже 27 квітня і триватиме до 2 травня. На турнірі свою майстерність продемонструють 200 найкращих спортсменів Європи.