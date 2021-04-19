Українська команда: Валерія Рудакова

Напарниця Анастасії Прозорової на Євро 2021 у Києві - 21-річна харків’янка Валерія Рудакова.

Валерія - чемпіонка України 2020 у змішаній парній категорії.

Бадмінтоном займається з 7-ми років за порадою родичів. Перший тренер – Кобцева Анна В‘ячеславівна. Тренується у Харківській ШВСМ. Правша. Грає ракеткою BABOLAT.

Найважливішим турніром в кар’єрі вважає нинішній Чемпіонат Європи 2021. Найпам’ятніші змагання: Babolat Kharkiv International 2018. Найпам’ятніша подія в житті: 3-е місце на Чемпіонаті Європи серед юніорів у 2018 р.

Головною перевагою в професії бадмінтоніста вважає швидкість мислення.