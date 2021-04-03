Бадмінтон отримає нові правила: чого чекати після Токіо-2021

Джерело - Європейський бадмінтон.

22 травня 2021 року відбудеться 82 щорічний конгрес Світової федерації бадмінтону (BWF - Badminton World Federation). Окрім ряду організаційних питань, зокрема проведення виборів керівного складу Конфедерації, на Конгресі буде розглянуте питання зміни правил обрахунку результатів гри.

Так, за пропозицією представників Федерацій бадмінтону Індонезії та Мальдів, гра може отримати наступну систему визначення переможців.

· Максимальна тривалість гри - до 5 геймів;

· Переможцем стає гравець, що перший здобув перемогу в 3-х геймах;

· Тривалість гейму - до 11 очок;

· За рахунку 10-10 в геймі визначення переможця триває до переваги в +2 пункти, або до моменту, коли перший гравець набирай 15 пунктів.

Сьогодні гра триває до перемогу в 2-х геймах. Переможцем гейму стає гравець, який набрав 21 очко. Максимальна кількість очок - 29.

Нова система обрахунку результатів має вплинути на швидкість та видовищність ігор, що неодмінно позитивно вплине на популярність бадмінтону. За рахунок скорочення тривалості та збільшення інтенсивності гри, має зрости привабливість бадмінтону для спортивних телеканалів, а отже й комерційна привабливість бадмінтону в цілому.

За нової системи гри, ми навряд чи побачимо типові для сучасного бадмінтону поєдинки, за яких гравці проводять на корті подекуди більше ніж півтори години. Також, навряд чи ми зможемо побачити ситуацію, коли гравець "зливає" другий гейм для того, щоб зберегти сили на третю, вирішальну частину гри. Ціна помилки, таким чином стає вищої, інтрига, безумовно збільшується.

В разі позитивного голосування за нову систему обрахунку, вона почне діяти вже після Олімпійських ігор в Токіо-2021. У 2018 році аналогічна пропозиція не знайшла підтримки більшості континентальних федерацій, проте цьогоріч із високою імовірністю світовий бадмінтон таки отримає нові правила.

Максим Сидоренко, Чемпіон