 На чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 запрошують волонтерів | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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На чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 запрошують волонтерів

Сьогодні 14:19 418 0
На чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 запрошують волонтерів

Джерело - УБФ.

Федерація бадмінтону України запрошує волонтерів на Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021. Змагання пройдуть у Києві 27 квітня — 2 травня у Київському Палаці Спорту.

Волонтери допомагатимуть організаторам, учасникам та гостям турніру. У рамках підготовки до Чемпіонату проводитиметься навчання.

Заявки приймаються від осіб, яким виповнилося 16 років. Перевага надаватиметься кандидатам, які володіють англійською мовою.

Кількість місць обмежена.

Онлайн форма заявки.

Дедлайн — 31 березня 2021 року.

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