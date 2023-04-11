Українець вперше виграв етап легендарної Формули Рено 2.0

Джерело - Чемпіон.

Українець Іван Клименко став першим в історії переможцем етапу автоперегонів Formula Renault 2.0 by TTE у Франції.

Клименко передував у стартовому заїзді з-поміж 10 пілотів із 4 країн.

Попереду ще 6 змагальних вікендів, перегони відбуваються на знаменитих трассах Le-Mans, Paul-Ricard і Magny-Cours. 1-й етап складається з двох заїздів у суботу на неділю. Суботню гонитву у проливну зливу виграв Клименко, а недільну - швейцарець Дані Бунчу. Двоє пілотів зараз очолюють загальну класифікацію змагання.