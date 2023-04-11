Головне
Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі
Сьогодні 07:30 1201
Одноклубник Циганкова розплакався і видалився зі соціальних мереж після матчу з Барселоною
Сьогодні 17:12 245
Збірна України призначила нового головного тренера
Сьогодні 15:10 373
Favbet Foundation дарує канцелярські набори дітям ВПО та військовослужбовців
Сьогодні 13:22 193
Циганков міг забити Барселоні, але партнер не віддав українцю пас на порожні ворота - ВІДЕО
Сьогодні 00:33 3292
Дівчина дня: Ірина Селезньова, яка яскраво виступила проти УПЦ МП, вражає своєю вродою
Вчора 20:11 2383
Визначився наступний тренер збірної України
Вчора 19:11 2134
Ярмоленко забив уперше за Аль-Айн після відновлення від травми - ВІДЕО
Вчора 18:14 1606
Луческу може пропустити декілька ігор Динамо
Вчора 16:10 515
Зінченко підводить Арсенал в обороні: легенда Ліверпуля знищив українця після матчу АПЛ
Вчора 15:08 1448
Прямі трансляції

Українець вперше виграв етап легендарної Формули Рено 2.0

Сьогодні 17:55 193 0
Українець вперше виграв етап легендарної Формули Рено 2.0

Джерело - Чемпіон.

Українець Іван Клименко став першим в історії переможцем етапу автоперегонів Formula Renault 2.0 by TTE у Франції.

Клименко передував у стартовому заїзді з-поміж 10 пілотів із 4 країн.

Попереду ще 6 змагальних вікендів, перегони відбуваються на знаменитих трассах Le-Mans, Paul-Ricard і Magny-Cours. 1-й етап складається з двох заїздів у суботу на неділю. Суботню гонитву у проливну зливу виграв Клименко, а недільну - швейцарець Дані Бунчу. Двоє пілотів зараз очолюють загальну класифікацію змагання.

Коментарі ()
Популярне зараз
Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон 4818
Ярмоленко забив уперше за Аль-Айн після відновлення від травми - ВІДЕО Ярмоленко забив уперше за Аль-Айн після відновлення від травми - ВІДЕО 1606
Визначився наступний тренер збірної України Визначився наступний тренер збірної України 2134
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом 1985
Циганков міг забити Барселоні, але партнер не віддав українцю пас на порожні ворота - ВІДЕО Циганков міг забити Барселоні, але партнер не віддав українцю пас на порожні ворота - ВІДЕО 3292
Дівчина дня: Ірина Селезньова, яка яскраво виступила проти УПЦ МП, вражає своєю вродою Дівчина дня: Ірина Селезньова, яка яскраво виступила проти УПЦ МП, вражає своєю вродою 2383
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17487
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24960
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6040 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 108312
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 34122 1
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3588