Ріккардо назвав умову відновлення кар'єри

Даніель Ріккардо не збирається повертатися до стартової решітки за будь-яку ціну.

Про це розповів сам гонщик, який наразі є третім пілотом Ред Булл.

"У нинішньому році потрібно зрозуміти, чого я хочу, але також і чого не хочу. І, гадаю, я вже знаю відповідь на це питання. Я не хочу починати з початку.

Не хочу опинитися на решітці просто заради того, щоб опинитися, і страждати на 18-му місці. Загалом, не збираюся повертатися за всяку ціну.

Розумію, що отримати місце в топ-команді важче. Але я хочу опинитися саме там. Я знаю, що розкриваюся, коли на кону щось більше. Усе, чого я бажаю - битися серед лідерів. Так, знайти кокпіт буде дещо важче, але я буду шукати", - відзначив Ріккардо.