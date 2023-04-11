Ріккардо назвав умову відновлення кар'єри

Джерело - isport.ua.
Даніель Ріккардо не збирається повертатися до стартової решітки за будь-яку ціну.
Про це розповів сам гонщик, який наразі є третім пілотом Ред Булл.
"У нинішньому році потрібно зрозуміти, чого я хочу, але також і чого не хочу. І, гадаю, я вже знаю відповідь на це питання. Я не хочу починати з початку.
Не хочу опинитися на решітці просто заради того, щоб опинитися, і страждати на 18-му місці. Загалом, не збираюся повертатися за всяку ціну.
Розумію, що отримати місце в топ-команді важче. Але я хочу опинитися саме там. Я знаю, що розкриваюся, коли на кону щось більше. Усе, чого я бажаю - битися серед лідерів. Так, знайти кокпіт буде дещо важче, але я буду шукати", - відзначив Ріккардо.
Раніше керівник Хааса розповів скільки Ріккардо хотів отримувати в команді.