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Ріккардо назвав умову відновлення кар'єри

Ріккардо переконаний, що здатний показувати свій рівень тільки в разі, якщо є за що боротися.
Сьогодні 14:17 216 0
Ріккардо назвав умову відновлення кар'єри
Фото - gettyimages
#Даніель Ріккардо

Джерело - isport.ua.

Даніель Ріккардо не збирається повертатися до стартової решітки за будь-яку ціну.

Про це розповів сам гонщик, який наразі є третім пілотом Ред Булл.

"У нинішньому році потрібно зрозуміти, чого я хочу, але також і чого не хочу. І, гадаю, я вже знаю відповідь на це питання. Я не хочу починати з початку.

Не хочу опинитися на решітці просто заради того, щоб опинитися, і страждати на 18-му місці. Загалом, не збираюся повертатися за всяку ціну.

Розумію, що отримати місце в топ-команді важче. Але я хочу опинитися саме там. Я знаю, що розкриваюся, коли на кону щось більше. Усе, чого я бажаю - битися серед лідерів. Так, знайти кокпіт буде дещо важче, але я буду шукати", - відзначив Ріккардо.

Раніше керівник Хааса розповів скільки Ріккардо хотів отримувати в команді.

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