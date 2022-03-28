Гамільтон назвав проблеми боліда Мерседес

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон назвав проблеми свого боліда, з якими він зіштовхнувся під час Гран-прі Саудівської Аравії.

Про це розповів сам гонщик.

"Нам потрібно більше зчеплення з трасою і більше потужності. У нас є брак гоночного темпу.

Нам потрібно виправляти не одну якусь річ, а безліч і одразу. Я не знаю, наскільки сильно ми поступаємося іншим командам щодо лобового опору боліда, але за моїми відчуттями – багато.

Звичайно, підсумковий результат не дуже добрий. Порівняно непогано для нас складалася гонка на шинах "хард", але у будь-якому випадку ми втратили дуже багато часу.

Важко сказати, через що саме ми втратили час – через неправильну стратегію або невдачу з включенням режиму віртуального автомобіля безпеки.

Зараз нам потрібно просто продовжувати працювати та боротися. Зараз це все, що нам залишається", - відзначив Гамільтон.