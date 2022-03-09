Росія буде судитися з Формулою-1

У Росії розглядають можливість судових позовів до Формули-1 щодо Гран-прі Росії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Формула-1 спершу скасувала гонку лише на сезон-2022, але потім в односторонньому порядку повністю розірвала контракт, який був розрахований до 2025 року.

"Нас просто повідомили про розрив контракту. Наші аргументи навіть не слухали. Можливість судового розгляду нами вивчається.

"І очікуємо, що Ф-1 поверне гроші, які були заплачені за гран-прі сезону-2022", - сказав Олексій Титов, один з промоутерів гонки.